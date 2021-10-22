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За сутки в Казахстане 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 36 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

По данным на 20 октября, было зарегистрировано 32 случая смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 4 случая смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-), из них в стационарах находится 8 851 пациент, на амбулаторном уровне – 42 365 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 625 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.

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