экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число смертей от COVID в России обновило рекорд четвертый день подряд

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 064 человека, передает оперативный штаб.

Смертность растет и находится на уровне более 1 тыс. четвертый день подряд: 1015 смертей зафиксировали 19 октября, 1028 — 20 октября, 1036 — 21 октября.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 79 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 228 453 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,1 млн, из них выздоровели — 7,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 786 528 пациентов.

print
  • За сутки в Казахстане 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии
  • В аэропорту Алматы самолет столкнулся с машиной. Фото и видео
  • Глава МИД Узбекистана провел встречу с председателем Исполнительного секретаря СНГ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com