Число смертей от COVID в России обновило рекорд четвертый день подряд

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 064 человека, передает оперативный штаб.

Смертность растет и находится на уровне более 1 тыс. четвертый день подряд: 1015 смертей зафиксировали 19 октября, 1028 — 20 октября, 1036 — 21 октября.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 79 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 228 453 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,1 млн, из них выздоровели — 7,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 786 528 пациентов.