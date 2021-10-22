экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео
Предыстория: Взрыв и пожар произошел на пороховом заводе под Рязанью

CentralAsia (CA) -  В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, его опубликовало радио «Говорит Москва».

Инцидент запечатлел видеорегистратор подъезжавшей к предприятию машины. На кадрах видны яркая вспышка и возникший в следующее мгновение пожар.

По информации Минздрава, погибли 16 человек, один пострадал и находится в крайне тяжелом состоянии. Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.

На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.

На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не функционирует. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

print
  • В Туркменистане запустят проект реагирования на COVID-19
  • Инфляция в Узбекистане достигла почти 11% - Центробанк РУз  
  • Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com