Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео момента взрыва в цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, его опубликовало радио «Говорит Москва».

Инцидент запечатлел видеорегистратор подъезжавшей к предприятию машины. На кадрах видны яркая вспышка и возникший в следующее мгновение пожар.

По информации Минздрава, погибли 16 человек, один пострадал и находится в крайне тяжелом состоянии. Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.

На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.

На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не функционирует. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.