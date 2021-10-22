Узбекистан получит грант в размере €2 млн для ремедиации бывших площадок по добыче урана

CentralAsia (UZ) - Счет экологической ремедиации для Центральной Азии (СЭР) расширяет свою деятельность и приступает к работе в Узбекистане, где начнется подготовка к первым проектам после подписания соглашения о гранте между Фондом и правительством. Об этом сообщили в пресс-службе ЕБРР в Ташкенте.

Грант в размере 2 млн. евро поможет поддержать деятельность недавно созданной Группы управления проектами (ГУП), которая будет заниматься экологической ремедиацией (восстановление почв после загрязнения диоксинами - прим.ред.) бывших площадок по добыче урана на объектах Янгиабад и Чаркесар, расположенных в горах к востоку от столицы Узбекистана Ташкента.

Соглашение о гранте было подписано 22 октября на совместной церемонии, в которой приняли участие Бальтазар Линдауэр, директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР и Исломбек Бокижонов, заместитель председателя Комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. Церемония подписания состоялась после утверждения обновленного Стратегического мастер-плана (СМП) по решению проблем уранового наследия в Центральной Азии.

В качестве первого шага ГУП может начать работу по подготовке необходимой тендерной документации для работ по ремедиации на двух указанных объектах. Ожидается, что физические работы на местах начнутся в третьем квартале 2022 года и на их завершение уйдет около двух лет.

Объект Янгиабад, расположенный на высоте 1300 метров над уровнем моря в районе с высоким сейсмическим риском и, примерно, в 70-ти километрах от г. Ташкент, был местом добычи урана в течение почти 40 лет. Он расположен на площади в 50 км2 и содержит около 2,6 млн. м3 радиоактивных отходов. Планируемые работы по ремедиации на объекте будут включать закрытие 4-х шахт, снос загрязненных зданий и бывших перерабатывающих сооружений, перенос нескольких отвалов пустой породы на центральный крытый отвал и другие сопутствующие мероприятия.

Посёлок Чаркесар, расположенный в горах в 140 км к востоку от столицы Узбекистана, был местом добычи урана до 1995 года и в нем до сих пор проживает около 3 500 жителей. Планируемые работы по ремедиации на данном объекте включают в себя закрытие 2-х шахт и снос заброшенных зданий.

СМП был одобрен в сентябре 2021 года Кыргызской Республикой, Республиками Таджикистан и Узбекистан, а также МАГАТЭ, ЕС, ЕБРР и Российской государственной корпорацией по атомной энергии (Росатом). Он послужит дорожной картой для координации деятельности по ядерной ремедиации на приоритетных объектах.