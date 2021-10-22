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За порядком на выборах президента Узбекистана проследят 969 международных наблюдателей

CentralAsia (UZ) -  В это воскресенье, 24 октября, в Узбекистане пройдут выборы президента. Ход кампании отслеживают и рекордное число журналистов - почти 1600. 140 из них – иностранные. Больше 160 наблюдателей из стран СНГ работают в Узбекистане в преддверии выборов президента. За порядком на выборах проследят 969 международных наблюдателей.

Ташкентский дворец молодежи превратили в медиацентр – площадку для общения экспертов, представителей СМИ и наблюдателей.

«Это событие не только для Узбекистана, это событие для всего Содружества Независимых Государств. Потому что Узбекистан – это братская страна, братский народ, и нам на пространстве СНГ не все равно, что происходит в соседней стране. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы выборы прошли спокойно, организованно, чтобы был избран достойный представитель народа Узбекистана», –отметил председатель Исполкома СНГ, председатель миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.

Участие в выборах принимают кандидаты от всех пяти зарегистрированных партий.

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