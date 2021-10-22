В Москве усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер в транспорте

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор по Москве начинает активные проверки соблюдения требований по борьбе с коронавирусом в общественном транспорте, включая такси. Ведомство обращает внимание на такие нарушения, как отсутствие на лицах масок или их неправильное ношение — в частности, когда они спущены на подбородок, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с ростом заболеваемости и осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах транспорта города Москвы, включая такси»,— говорится на сайте.

С апреля по октябрь московское управление ведомства проверило 1245 такси, было выявлено 181 нарушение. «У водителей и пассажиров не было масок либо маски были спущены на подбородок, не во всех такси проводилась дезинфекция салона, отсутствовали кожные антисептики для обработки рук.

По результатам проведенных проверок составлено 147 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы административных дел направлены в суды для определения меры административного наказания»,— говорится в сообщении.

Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин ввел нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Будут закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины, продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Кафе и рестораны Москвы смогут принимать посетителей без QR-кодов с 8 ноября.