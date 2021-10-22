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После ввода локдауна в России резко вырос спрос на авиаперелеты в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Спрос на перелеты по России в период с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о введении нерабочих дней.

Как передает Aviaport, растет число возвратов, однако их доля составляет около 5% от продаж.

Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября - 7 ноября, 87,6% планируют путешествие по России, а 12,3% отправятся за рубеж.

Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Кыргызстан, Азербайджан, Молдову, Беларусь, Кипр, Казахстан и Египет.

Ранее на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в период нерабочих дней не планировать поездки и оставаться дома.

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