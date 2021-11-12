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Монголия лидирует от других стран Центральной Азии по вакцинированным от COVID-19. Кыргызстан занимает последнее место (сравнение по странам)

CentralAsia (KZ) -  

В Монголии на 11 ноября от общего числа населения от коронавируса первой дозой вакцинированы 2 млн 256 тыс. 788 (69,3%) человек, второй - 2 млн 143 тыс. 32 (65,8%), третей – 475 тыс. 677 (15%).

Количество людей, получающих третью дозу или ревакцинацию от COVID-19 в день, увеличилось в 2-3 раза, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа.

АКИpress подготовил сравнительную таблицу по ситуации с вакцинацией от коронавируса по 6 странам Центральной Азии:

Население
 % вакци нирован ных Количество зараженных COVID-19 получили первую дозу вакцины получили вторую дозу вакцины получили третью дозу вакцины
 Вакцины, которые используются для иммунизации Когда начали вакцинацию?
Монголия 3,3 млн 69,3% 371 512 человек 2 256 788 человек 2 143 032 человека 475 677 человек «Синофарм», Pfizer, «Спутник V», AstraZeneca 23 февраля 2021 года
Казахстан 19,4 млн 43,8% 954 146 человек 8 501 375 человек 7 777 468 человек «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, Pfizer, CoronaVac 1 февраля 2021 года
Узбекистан 34 млн 44,1% 188 892 человека 15 021 836 человек 9 131 332 человека 4 668 315 человек «Спутник V», ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайскую вакцину (получают в 3 этапа), AstraZeneca 1 апреля 2021 года
Кыргызстан 6,7 млн

15,3% 182 197 человек 1 028 433 человека

 805 983 человека «Синофарм», «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer 29 марта 2021 года
Таджикистан 9,8 млн 27,3% 17 088 человек 2 678 569 человек 2 140 688 человек AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer 23 марта 2021 года
Туркменистан 6,1 млн
 нет данных
Официально не сообщается		 Официально не сообщается AstraZeneca февраль 2021 года
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