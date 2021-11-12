Монголия лидирует от других стран Центральной Азии по вакцинированным от COVID-19. Кыргызстан занимает последнее место (сравнение по странам)

CentralAsia (KZ) -
В Монголии на 11 ноября от общего числа населения от коронавируса первой дозой вакцинированы 2 млн 256 тыс. 788 (69,3%) человек, второй - 2 млн 143 тыс. 32 (65,8%), третей – 475 тыс. 677 (15%).
Количество людей, получающих третью дозу или ревакцинацию от COVID-19 в день, увеличилось в 2-3 раза, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа.
АКИpress подготовил сравнительную таблицу по ситуации с вакцинацией от коронавируса по 6 странам Центральной Азии:
|Население
|% вакци нирован ных
|Количество зараженных COVID-19
|получили первую дозу вакцины
|получили вторую дозу вакцины
| получили третью дозу вакцины
|Вакцины, которые используются для иммунизации
|Когда начали вакцинацию?
|Монголия 3,3 млн
|69,3%
|371 512 человек
|2 256 788 человек
|2 143 032 человека
|475 677 человек
|«Синофарм», Pfizer, «Спутник V», AstraZeneca
|23 февраля 2021 года
|Казахстан 19,4 млн
|43,8%
|954 146 человек
|8 501 375 человек
|7 777 468 человек
|«Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, Pfizer, CoronaVac
|1 февраля 2021 года
|Узбекистан 34 млн
|44,1%
|188 892 человека
|15 021 836 человек
|9 131 332 человека
|4 668 315 человек
|«Спутник V», ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайскую вакцину (получают в 3 этапа), AstraZeneca
|1 апреля 2021 года
|Кыргызстан 6,7 млн
|15,3%
|182 197 человек
|1 028 433 человека
|805 983 человека
|«Синофарм», «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer
|29 марта 2021 года
|Таджикистан 9,8 млн
|27,3%
|17 088 человек
|2 678 569 человек
|2 140 688 человек
|AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer
|23 марта 2021 года
|Туркменистан 6,1 млн
|нет данных
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Официально не сообщается
|Официально не сообщается
|AstraZeneca
|февраль 2021 года
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