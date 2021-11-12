Монголия лидирует от других стран Центральной Азии по вакцинированным от COVID-19. Кыргызстан занимает последнее место (сравнение по странам)

CentralAsia (KZ) -

В Монголии на 11 ноября от общего числа населения от коронавируса первой дозой вакцинированы 2 млн 256 тыс. 788 (69,3%) человек, второй - 2 млн 143 тыс. 32 (65,8%), третей – 475 тыс. 677 (15%).

Количество людей, получающих третью дозу или ревакцинацию от COVID-19 в день, увеличилось в 2-3 раза, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа.

АКИpress подготовил сравнительную таблицу по ситуации с вакцинацией от коронавируса по 6 странам Центральной Азии: