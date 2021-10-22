Узбекистан завершил поставки электроэнергии в Кыргызстан, в связи с чем увеличен объем импорта в КР из Туркменистана

CentralAsia (UZ) - В рамках договора о взаимных поставках электрической энергии с Республикой Казахстан в настоящее время осуществляется импорт электрической энергии в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба Национального энергохолдинга Кыргызстана.

По данным ведомства, запланированные на 2021 год поставки электрической энергии из Республики Узбекистан в Кыргызстан выполнены.

При этом в настоящее время между сторонами договора рассматриваются вопросы о пролонгации объемов электрической энергии в счет поставок, запланированных в 2022 году.

В связи с завершением поставок электрической энергии из Республики Узбекистан увеличен объем импортируемой электрической энергии из Туркменистана в Кыргызстан, сообщили в холдинге.