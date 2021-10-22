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Президент Токаев полетит в Туркменистан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, в ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах.

«Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов», - написал Берик Уали.

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