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Узбекистан намерен прекратить поставки газа за рубеж

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан намерен прекратить экспорт газа и сконцентрироваться на его переработке внутри страны. По словам президента республики Шавката Мирзиеева, сырье необходимо, в частности, для запуска завода GTL по производству синтетического жидкого топлива.

«Раньше мы продавали газ, теперь готовы покупать. Для нашей промышленности нужен газ. В Кашкадарье уже готов завод GTL, но мы не спешим с началом запуска. Таких заводов в мире всего пять. Из газа можно получать бензин, создавая дополнительную стоимость. Газ — это богатство будущего поколения. Не надо его продавать различными соглашениями», — отметил он в ходе встречи с избирателями в Джизакской области.

В настоящее время Узбекистан поставляет голубое топливо в Китай и Россию, а также в соседние Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан, но в меньшем количестве.

Введение завода GTL в эксплуатацию позволит сократить импорт авиакеросина и дизеля. Предприятие будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа в год и производить 1,5 млн тонн высококачественного синтетического жидкого топлива. Общая стоимость проекта превышает $3,61 млрд.

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