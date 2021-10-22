Рахмон посетил древнейшее таджикское село Кангурт
- Таджикистан, общество
- 18:11, 22 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал с рабочим визитом в село Кангурт Темурмаликского района. Об этом сообщает пресс-служба республики.
Древнему селу, согласно историческим и археологическим данным о кангуртутской культуре, около 4,7 тысячи лет.
Рахмон открыл там новый Дворец культуры для мероприятий, а также заложил основание для строительства большого стадиона.
Кроме того, президент побывал на открытии стоматологической клиники в центре села, которую построил местный предприниматель.
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