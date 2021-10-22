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Рахмон посетил древнейшее таджикское село Кангурт

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал с рабочим визитом в село Кангурт Темурмаликского района. Об этом сообщает пресс-служба республики.

Древнему селу, согласно историческим и археологическим данным о кангуртутской культуре, около 4,7 тысячи лет.

Рахмон открыл там новый Дворец культуры для мероприятий, а также заложил основание для строительства большого стадиона.

Кроме того, президент побывал на открытии стоматологической клиники в центре села, которую построил местный предприниматель.

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