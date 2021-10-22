Ураган в Москве снес часть стены Кремля (видео)
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- 20:10, 22 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Сильный ветер на территории Московского Кремля сорвал один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган «сдул» реставрационные леса, которые и «потянули» за собой зубец, сообщает Telegram-канал Mash.
В Москве объявили штормовое предупреждение 22 октября. Москвичам рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного ветра.
В результате опасного природного метеорологического явления повреждены десятки легковых машин. Информация о нанесенном ущербе уточняется.
Ураган атакует и Красную площадь — ветер обрушил с кремлевской стены установленные для реставрации леса и захватил один зубец.