Ураган в Москве снес часть стены Кремля (видео)

CentralAsia (CA) - Сильный ветер на территории Московского Кремля сорвал один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган «сдул» реставрационные леса, которые и «потянули» за собой зубец, сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве объявили штормовое предупреждение 22 октября. Москвичам рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного ветра.

В результате опасного природного метеорологического явления повреждены десятки легковых машин. Информация о нанесенном ущербе уточняется.

Ураган атакует и Красную площадь — ветер обрушил с кремлевской стены установленные для реставрации леса и захватил один зубец.