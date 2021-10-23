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В Казахстане за сутки выявлено 1732 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1732 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 234;

- Павлодарская область – 225;

- город Нур-Султан – 172;

- Северо-Казахстанская область – 165;

- Карагандинская область – 161;

- Акмолинская область – 148;

- Костанайская область – 131;

- Восточно-Казахстанская область – 110;

- Алматинская область – 105;

- Западно-Казахстанская область – 51;

- город Шымкент – 44;

- Актюбинская область – 42;

- Кызылординская область – 40;

- Туркестанская область – 33;

- Жамбылская область – 33;

- Атырауская область – 29;

- Мангистауская область – 9.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 926 534 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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