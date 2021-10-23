В Казахстане за сутки выявлено 1732 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1732 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 234;
- Павлодарская область – 225;
- город Нур-Султан – 172;
- Северо-Казахстанская область – 165;
- Карагандинская область – 161;
- Акмолинская область – 148;
- Костанайская область – 131;
- Восточно-Казахстанская область – 110;
- Алматинская область – 105;
- Западно-Казахстанская область – 51;
- город Шымкент – 44;
- Актюбинская область – 42;
- Кызылординская область – 40;
- Туркестанская область – 33;
- Жамбылская область – 33;
- Атырауская область – 29;
- Мангистауская область – 9.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 926 534 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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