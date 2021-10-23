Случайно застреливший оператора Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент

CentralAsia (CA) - Актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, в своем первом комментарии после трагедии заявил, что полностью сотрудничает с полицией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Нет слов, чтобы передать, как я потрясен и опечален из-за трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», - написал Болдуин.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Актер также добавил, что поддерживает связь с мужем погибшей и готов оказать поддержку его семье.

Обвинения в отношении Болдуина правоохранительные органы пока не выдвинули.

Трагический инцидент произошел во время съемок вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли возле Санта-Фе. Оружие, из которого выстрелил актер, должно было быть заряжено холостыми патронами, но как теперь уточнили в профсоюзе работников индустрии развлечений IATSE Local 44, в пистолете был один боевой патрон, пишет Variety. Также отмечается, что за реквизит для съемок фильма отвечали местные сотрудники из Нью-Мексико.

Режиссера фильма Джоэла Соусу ранило в ключицу осколком пули, его состояние оценивалось как критическое. 42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и позже скончалась в больнице.