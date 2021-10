Случайно застреливший оператора Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент

CentralAsia (CA) - Актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, в своем первом комментарии после трагедии заявил, что полностью сотрудничает с полицией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Нет слов, чтобы передать, как я потрясен и опечален из-за трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», - написал Болдуин.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and