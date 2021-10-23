В США заявили об уничтожении в Сирии лидера «Аль-Каиды»

- Азия и мир, политика
- 10:06, 23 октября 2021
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CentralAsia (CA) - США нанесли в Сирии авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды», в результате он погиб. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах», — уточнил пресс-секретарь командования, майор Джон Ригсби.
Авиаудар нанесли с беспилотника MQ-9.
Командование указало, что убийство этого высокопоставленного боевика «подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак».
В конце сентября США также нанесли авиаудар в Сирии по одному из лидеров «Аль-Каиды». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что, предварительно, атака достигла цели, никто из гражданских не пострадал.