В Монголии за сутки выявлено 1733 случая коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 1733 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 1086 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 645 случаев были выявлены в регионах страны и 2 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 655 пациентов находятся в легком, 7 158 — в тяжелом, 2220 — в критическом и 351 — в очень критическом состоянии.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 17 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1570.

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