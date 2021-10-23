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За сутки в Казахстане 34 человека скончались от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 34 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

У 28 пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у шести - отрицательный.

На 23 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 869 человек (44 687 КВИ+ и 6 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 750 пациентов, на амбулаторном уровне - 42 119 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 631 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;

- на аппаратах ИВЛ - 107 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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