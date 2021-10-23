В Узбекистане наступил «день тишины»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане завершена предвыборная агитация кандидатов в президенты и наступил «день тишины». С 00:00 часов 23 октября до окончания голосования 24 октября запрещается предвыборная агитация в СМИ и другие ее виды.

Так называемый «день тишины» позволяет избирателям самостоятельно определиться со своими предпочтениями, не испытывая при этом влияния предвыборной агитации, и принять взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата.

Согласно Избирательному кодексу РУз 23 и 24 октября запрещается:

— распространение информации о кандидате с призывом голосовать за него;

— публичные дебаты, дискуссии, пресс-конференции, собрания граждан, интервью, выступления, размещение роликов в средствах массовой информации;

— опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационные сети, а также всемирной информационной сети Интернет.

«День тишины» не распространяется на информацию непосредственно о самих выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.