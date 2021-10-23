Раскрыты новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма

CentralAsia (CA) - Перед выстрелом, убившем оператора, актеру Алеку Болдуину сообщили, что в пистолете не было боевых патронов, со ссылкой на показания передают CNN и The New York Times.

Как пишет газета, помощник режиссера взял один из трех бутафорских пистолетов, оставленных мастером-оружейником на съемочной площадке, и передал его Болдуину со словами «Cold gun!» — эта фраза означает, что в оружии нет боевых патронов.

По словам помощника режиссера, он не знал, что пистолет был заряжен.

Также, как пишет The New York Times, съемочная группа фильма «Ржавчина» в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина сталкивалась с серьезными внутренними разногласиями.

Согласно ее данным, буквально за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора и режиссера фильма, примерно полдюжины рабочих покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда. По информации издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы как условиями оплаты своего труда, так и вынужденными переработками.

Как указывают источники газеты, съемки вестерна «Ржавчина» начались 6 октября. Участникам съемочной группы пообещали оплатить проживание в отеле, расположенного недалеко от съемочной площадки города Санта-Фе, однако на деле им приходилось ежедневно преодолевать путь длиной около 80 км, чтобы добраться до места съемок.

В публикации также утверждается, что пистолет, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку, а техника безопасности во время кинопроизводства регулярно нарушалась. Погибшая Хатчинс была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда для творческого коллектива, отмечают источники.

Болдуин выстрелил боевым патроном из пистолета 22 октября на съемках фильма «Ржавчина» возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Умерла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуса.

Актер добровольно дал показания и сотрудничает с правоохранительными органами. Сам он назвал случившееся на съемочной площадке трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Болдуину 63 года. За свою карьеру он снялся в десятках фильмов, среди которых «На грани», «Перл Харбор» и несколько частей франшизы «Миссия невыполнима». Актер работает над пятью новыми проектами, в том числе над фильмом «Ржавчина», на съемках которого погибла оператор. Вестерн рассказывает о 13-летнем мальчике и его младшем брате, которые после смерти родителей сбегают вместе со своим дедом, осужденным за случайное убийство. После инцидента съемки фильма приостановили.