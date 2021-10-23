В России выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 250 (8,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 205 983 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 204,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 963 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 811 290 человек.