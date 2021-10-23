За сутки от COVID в России скончались 1075 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 075 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 82 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 229 528 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,2 млн, из них выздоровели — 7,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 811 290 пациентов.