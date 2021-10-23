Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе

CentralAsia (CA) - Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как взрывная волна отбрасывает разгружающих мешки рабочих.

Пожар на заводе «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района начался утром 22 октября, в цехе по производству пороха прогремел взрыв. Жертвами ЧП стали 17 человек.

В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.