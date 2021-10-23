экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Корее задержаны двое узбекистанцев, объявленные в международный розыск

CentralAsia (UZ) -  В октябре текущего года в городе Сеул (Южная Корея) в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола Узбекистана, УУР ГУВД Ташкентской области и НЦБ Интерпола Южной Кореи был арестован гражданин Узбекистана, 1991 г.р., разыскиваемый правоохранительными органами республики на международном уровне за совершение тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 169 (Кража) и части 2 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан.

Также совместными оперативно-розыскными мероприятиями был задержан еще один гражданин Узбекистана Ж.Н. 1957 г.р., который также находился в розыске по каналам Интерпола за совершение факта мошенничества в особо крупном размере.

Сообщается, что в 2016 году Ж.Н., путём обмана и злоупотребления доверием граждан, пообещав помочь приобрести недвижимость в городе Ташкенте, получил денежные средства и, не выполнив обязательств, истратил деньги на свои нужды.

На сегодняшний день, благодаря проведенным переговорам и совместным оперативным действиям сотрудников НЦБ Интерпола Узбекистана и УУР ГУВД Ташкентской области, оба разыскиваемых были задержаны и выданы в Республику Узбекистан, и сейчас готовы предстать перед судом.

print
  • В Москве усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер в транспорте
  • В Монголии за сутки выявлено 1733 случая коронавируса
  • Число смертей от COVID в России обновило рекорд четвертый день подряд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com