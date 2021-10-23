В Корее задержаны двое узбекистанцев, объявленные в международный розыск

CentralAsia (UZ) - В октябре текущего года в городе Сеул (Южная Корея) в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола Узбекистана, УУР ГУВД Ташкентской области и НЦБ Интерпола Южной Кореи был арестован гражданин Узбекистана, 1991 г.р., разыскиваемый правоохранительными органами республики на международном уровне за совершение тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 169 (Кража) и части 2 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан.

Также совместными оперативно-розыскными мероприятиями был задержан еще один гражданин Узбекистана Ж.Н. 1957 г.р., который также находился в розыске по каналам Интерпола за совершение факта мошенничества в особо крупном размере.

Сообщается, что в 2016 году Ж.Н., путём обмана и злоупотребления доверием граждан, пообещав помочь приобрести недвижимость в городе Ташкенте, получил денежные средства и, не выполнив обязательств, истратил деньги на свои нужды.

На сегодняшний день, благодаря проведенным переговорам и совместным оперативным действиям сотрудников НЦБ Интерпола Узбекистана и УУР ГУВД Ташкентской области, оба разыскиваемых были задержаны и выданы в Республику Узбекистан, и сейчас готовы предстать перед судом.