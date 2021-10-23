Узбекистан не планирует заключать новые соглашения с РФ по безопасности и возвращаться в ОДКБ, — МИД

CentralAsia (UZ) - Заключение новых соглашений по безопасности между Узбекистаном и Россией из-за обострения ситуации в Афганистане не обсуждается, в случае возникновения необходимости этот вопросы будет изучаться, заявил российским журналистам в четверг министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, передает «Газета.уз».

Глава МИДа 22 октября провел пресс-конференцию, в которой приняли участие корреспонденты телеканалов «Первый канал», «Россия 24» НТВ, ИА ТАСС, газет «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда». Встреча продолжалась около двух часов.

Глава МИДа сообщил, что безопасность является одной из главных сфер сотрудничества Узбекистана с Россией, между сторонами заключено заключено достаточное количество соглашений и договоров в сфере безопасности и «они работают».

«Но мы достаточно гибкие. В случае возникновения необходимости мы будем изучать такой вопрос и работать вместе с российскими соответствующими органами», — отметил Абдулазиз Камилов.

Кроме того, министр иностранных дел Узбекистана заявил, что власти страны не планируют возвращаться в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ).

«Сегодня, например, мы не видим необходимости того, чтобы Узбекистан вернулся в ОДКБ, предполагая, что будет какое-то фронтальное наступление полков, армий, дивизий в сторону Центральной Азии, к Узбекистану», — сказал Абдулазиз Камилов.

Министр, в свою очередь, не исключил вероятность угроз и выпадов террористических организаций — ИГ, Аль-Каиды, «Вилаята «Хорасан», которые продолжают оставаться на территории Афганистана.

«Поэтому сегодня мы видим задачу даже более актуальную — не столько готовится к какой-то большой войне, а ОДКБ это очень серьезная организация с огромным потенциалом, столько своевременно отражать точечные вызовы угрозы терроризма», — отметил Абдулазиз Камилов.

Министр напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совместном заседании ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре в Душанбе выступил за координацию взаимодействия спецслужб стран-участниц двух этих объединений в связи с эскалацией ситуации в Афганистане.

«Получить своевременно информацию, предупреждение и пресечение. Вот в этом должна заключаться наша задача. Параллельно идет активное взаимодействие с Российской Федерацией и соседними государствами», — уточнил Абдулазиз Камилов.

«Но, не дай Бог, конечно, как дальше будут развиваться события, обстановка. И формы сотрудничества могут меняться», — заключил глава МИД Узбекистана.