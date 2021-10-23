Меркель рассказала о существенных разногласиях с Путиным

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Süddeutsche Zeitung, что расходилась во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году.

«Мне всегда было ясно, <…> что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — так Меркель ответила на вопрос, считала ли она, вступая в должность в 2005 году, возможным построить с Путиным доверительные отношения.

При этом канцлер добавила, что в то время не могла себе представить, что Путин «аннексирует Крым и что на востоке Украины дойдет дело до такого военного противостояния, почти на рубеже Европейского союза».

Российский лидер выступил в бундестаге в сентябре 2001 года. Тогда он говорил о том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, но многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Он призывал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

В 2014 году отношения России и Запада серьезно испортились из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. США, Евросоюз и некоторые другие страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а что касается Крыма, то его жители приняли решение о воссоединении с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.