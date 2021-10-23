экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Саакашвили сделали переливание крови

CentralAsia (CA) -  Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалось переливание крови из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

«У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо», — рассказал медик.

По словам Кипшидзе, медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для таких процедур, и переливание проходило фактически в полевых условиях. По его мнению, Саакашвили нуждается в лечении в клинике вне тюрьмы.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Бывшего президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в помещении телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

print
  • В России впервые выявили более 37 тыс. заразившихся COVID за сутки
  • Раскрыты новые подробности инцидента с Болдуином на съемках фильма
  • Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com