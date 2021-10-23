Выпуск Comedy Club с популярной казахстанской тиктокершей появился в Сети

CentralAsia (KZ) - В Сети появился выпуск шоу-программы Comedy Club с участием казахстанской звезды TikTok, передает Tengrinews.kz.

В эфире телеканала ТНТ тиктокерша из Казахстана Алина Ким, более известная как Хомяк, рассказала о своей жизни и блогерской деятельности. Ее в этот вечер сопровождал Бексултан Казыбек, который является генеральным продюсером Yolo House, в котором состоит девушка.

«Здорово, земляк, с тобой Хомяк!» - поприветствовала блогер Павла Волю и Гарика Харламова.

Продюсер Алины пошутил, что пришел на шоу в качестве переводчика.

«Перевожу с тиктокерского на стариковский», - в шутку объяснил Бексултан.

В беседе с комиками Хомяк рассказала, что у нее пока нет своего личного авто и дома. Однако заверила, что в скором времени все это будет.

Полную версию Comedy Club можно посмотреть на официальных ресурсах телеканала ТНТ.

Ранее сообщалось, что популярная тиктокерша из Казахстана, известная в социальной сети TikTok как Хомяк, приняла участие в российском шоу Comedy Club.

Во время записи юмористического шоу Comedy Club тиктокерша не упустила возможности записать видео с его резидентами Павлом Волей и Гариком Харламовым. Видео набрало уже более девяти миллионов просмотров и 1,5 миллиона лайков.

В комментариях к ролику подписчики отметили, что ранее Павел высмеивал «старичков» в TikTok, но при этом снялся сам под песню из трендов. «Неожиданно от Воли» - самая популярная реакция среди комментаторов.

Резидент Comedy Club Марина Кравец тоже записала ролик с приглашенной героиней, вызвав доброе удивление подписчиков.

Отметим, что 18-летняя Алина Ким из Алматы стала одним из самых популярных тиктокеров в СНГ. Сегодня ее аудитория насчитывает более 29,9 миллиона подписчиков. Она обошла таких российских звезд, как Даня Милохин, Дина Саева, Эра Айс, Лиза Анохина, Карнавал, Ольга Бузова, Карина Кросс и других. Впереди казахстанки только Кирилл Колесников с 33,5 миллиона подписчиков.

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