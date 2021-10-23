НАТО стягивает силы к границам России, - Минобороны России

CentralAsia (CA) - НАТО последовательно стягивает силы к границам России на фоне призывов к военному сдерживанию России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ТАСС.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», - сказал Шойгу.

Он назвал катастрофой итоги реализации плана НАТО по «сдерживанию» в Афганистане. «Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», - заявил министр.

21 октября министр обороны ФРГ в эфире радиостанции «Дойчландфунк», отвечая на вопрос о том, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что НАТО необходимо ясно дать понять России, что альянс готов использовать и такие средства, чтобы это имело заблаговременный сдерживающий эффект и никому не пришло в голову нападать, например» на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что это основная идея НАТО, она будет адаптирована к нынешнему поведению России.