11 человек погибли в горах Индии из-за снегопада

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 11 человек, среди которых туристы и гиды, погибли на севере Индии на перевале Ламхага из-за мощного снегопада. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, продолжаются поиски других пропавших без вести — всего в группе было 17 человек, не считая сопровождающих.

Об их пропаже в штате Уттаракханд стало известно в понедельник. По просьбе местных властей 20 октября к поискам присоединились военные.

Два человека были найдены живыми. Они доставлены в больницу. Все туристы были индийцами — из Нью-Дели и штата Западная Бенгалия.

В апреле в Гималаях нашли пропавших ранее трех россиян. На их поиски ушло три дня. Они были доставлены в больницу в Катманду, столице Непала.