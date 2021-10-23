экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
11 человек погибли в горах Индии из-за снегопада

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 11 человек, среди которых туристы и гиды, погибли на севере Индии на перевале Ламхага из-за мощного снегопада. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, продолжаются поиски других пропавших без вести — всего в группе было 17 человек, не считая сопровождающих.

Об их пропаже в штате Уттаракханд стало известно в понедельник. По просьбе местных властей 20 октября к поискам присоединились военные.

Два человека были найдены живыми. Они доставлены в больницу. Все туристы были индийцами — из Нью-Дели и штата Западная Бенгалия.

В апреле в Гималаях нашли пропавших ранее трех россиян. На их поиски ушло три дня. Они были доставлены в больницу в Катманду, столице Непала.

print
  • Случайно застреливший оператора Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент
  • Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке
  • Введенный в Москве локдаун вызвал переполох в обществе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com