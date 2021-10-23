Гендиректор «Олимпийского» умер после заболевания COVID-19

CentralAsia (CA) - Генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер на 50-м году жизни. Об этом говорится на сайте группы компаний «Киевская площадь» (в которую входит СК «Олимпийский»).

«22 октября 2021 года стало известно о том, что от осложнений после коронавируса на 50-м году жизни скончался выдающийся управленец в сфере строительства, генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Борисович Гурецкий», — указано в сообщении.

«Киевская площадь» принесла соболезнования родным и близким Гурецкого.

Как отметили в компании, Гурецкий много лет возглавлял акционерное общество «Спортивный комплекс «Олимпийский». В 2016–2017 годах он был гендиректором АО «Моспромстрой». Также является учредителем ООО «МПСИ ГРУПП», организация предоставляет услуги для бизнеса.

СК «Олимпийский» является одним из самых известных спортивных сооружений столицы. Он был построен в 1977–1980 годах, официально открылся 19 июля 1980 года. В спорткомплекс входили основная арена, залы гимнастики и хореографии, восстановительный центр, плавательный бассейн и другие объекты. «Олимпийский» был одним из самых больших крытых спортивных сооружений в Европе. Общая площадь объекта составляла 213 тыс. кв. м, на одном только его стадионе могли разместиться 35 тыс. человек.

Комплекс строили к Олимпиаде в советской Москве 1980 года. После в «Олимпийском» проходили другие значимые спортивные события, например, чемпионат мира по художественной гимнастике в 2010 году. Однако большую известность он получил как концертная площадка. Именно здесь провели «Евровидение-2019», на сцене «Олимпийского» неоднократно выступали зарубежные звезды: Pink Floyd, Depeche Mode, американский пианист Билли Джоэл, Eagles, итальянский певец и киноактер Адриано Челентано, один из основателей Beatles Пол Маккартни.

В декабре 2017 года комплекс приобрела «Киевская площадь». Сумма сделки не афишировалась. С января 2019 года комплекс закрыт на реконструкцию.