Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран - США, Германии, Франции и другие

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил МИДу объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме уже несколько лет, сообщает Daily Sabah.

«Я поручил нашему министру иностранных дел объявить десять этих послов персонами нон грата как можно скорее», — заявил Эрдоган. Он также подчеркнул, что главы дипмиссий должны «либо понять Турцию, либо покинуть страну».

Речь идет о представителях дипломатических миссий из Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

Посольства этих стран 18 октября призвали турецкие власти освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу.

64-летний Кавала занимался издательским бизнесом. Он также вел общественную деятельность, в том числе участвовал в учреждении нескольких некоммерческих организаций по правам человека и поддержке культурных проектов. В частности, Кавала был одним из основателей сети организаций по предоставлению грантов Open Society Foundation, которую основал предприниматель Джордж Сорос.

В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. С тех пор он находится в тюрьме.

В 2020 году с него сняли обвинения, относящиеся к протестам 2013 года, однако позже решение было отменено, и дело снова объединили с производством по поводу попытки переворота.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году потребовал освободить Кавалу, сочтя, что у суда недостаточно доказательств для того, чтобы подтвердить обвинения. В ЕСПЧ также пришли к выводу, что арест бизнесмена был проведен с целью заставить его замолчать.