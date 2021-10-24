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Ученые назвали три самые полезные каши на завтрак

CentralAsia (CA) -  Ученые из Гарвардского университета в США составили рейтинг самых полезных каш для завтрака. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

Первое место в рейтинге заняла льняная каша, второе - гречневая, на третьей строчке оказалась овсяная каша.

По словам диетолога, лен - единственный продукт растительного происхождения, в составе которого есть одна из трех жирных кислот - Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, поскольку уменьшает вязкость крови.

«Также она (льняная каша) является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению», - рассказала Чехонина.

Несмотря на высокую калорийность, льняная каша содержит в два-три раза больше белка по сравнению с другими кашами.

Эксперт отметила, что калорийность гречневой каши ниже, чем у овсянки. Гречка содержит в себе пищевые волокна, витамины группы В, эта крупа позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.

Овсяная каша способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании центра говорится о снижении риска гипертонии при употреблении каши дважды в день.

Наконец, манная каша, не попавшая в рейтинг, обладает витаминами Е и В1, а также богата сложными углеводами и помогает побороть заболевания пищеварительной системы.

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