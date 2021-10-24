экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявлено 1677 случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область – 234;

- город Алматы – 227;

- город Нур-Султан – 165;

- Карагандинская область – 153;

- Северо-Казахстанская область – 146;

- Акмолинская область – 136;

- Костанайская область – 133;

- Алматинская область – 131;

- Восточно-Казахстанская область – 70;

- Западно-Казахстанская область – 49;

- город Шымкент – 48;

- Актюбинская область – 44;

- Туркестанская область – 35;

- Атырауская область – 34;

- Кызылординская область – 30;

- Жамбылская область – 29;

- Мангистауская область – 13.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 928 211 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Гендиректор «Олимпийского» умер после заболевания COVID-19
  • За сутки от COVID в России скончались 1075 человек
  • В Казахстане за сутки выявлено 1677 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com