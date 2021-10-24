В Казахстане за сутки выявлено 1677 случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область – 234;
- город Алматы – 227;
- город Нур-Султан – 165;
- Карагандинская область – 153;
- Северо-Казахстанская область – 146;
- Акмолинская область – 136;
- Костанайская область – 133;
- Алматинская область – 131;
- Восточно-Казахстанская область – 70;
- Западно-Казахстанская область – 49;
- город Шымкент – 48;
- Актюбинская область – 44;
- Туркестанская область – 35;
- Атырауская область – 34;
- Кызылординская область – 30;
- Жамбылская область – 29;
- Мангистауская область – 13.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 928 211 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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