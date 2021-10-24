В Казахстане за сутки выявлено 1677 случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область – 234;

- город Алматы – 227;

- город Нур-Султан – 165;

- Карагандинская область – 153;

- Северо-Казахстанская область – 146;

- Акмолинская область – 136;

- Костанайская область – 133;

- Алматинская область – 131;

- Восточно-Казахстанская область – 70;

- Западно-Казахстанская область – 49;

- город Шымкент – 48;

- Актюбинская область – 44;

- Туркестанская область – 35;

- Атырауская область – 34;

- Кызылординская область – 30;

- Жамбылская область – 29;

- Мангистауская область – 13.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 928 211 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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