Госдепартамент США отнес россиян к категории «бездомные национальности» при выдаче виз

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США определил граждан России в категорию «бездомные национальности» в своем руководстве по выдаче виз.

Этот статус получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления определенных категорий. В таких же условиях оказались граждане Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали и других стран.

В руководстве указано, что россияне могут подавать заявления на визу через посольство США в Варшаве.

В мае посольство США в Москве предупредило о том, что практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

Это было объяснено тем, что посольство вынужденно сократило консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ, в частности, запрещает дипмиссиям таких государств нанимать россиян.