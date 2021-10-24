В Санкт-Петербурге введут локдаун на период нерабочих дней

CentralAsia (CA) - Санкт-Петербург ужесточит антикоронавирусные меры на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября), говорится на сайте администрации региона. В частности, будут закрыты кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек.

Ограничения включают временный запрет:

- на работу предприятий общепита (разрешается работа навынос и на доставку, а также работа общепита на вокзалах, АЗС и производственных столовых);

- на работу магазинов, продающих товары не первой необходимости (продолжат работать продуктовые магазины, аптеки);

- на работу салонов красоты (кроме парикмахерских услуг), косметических салонов, массажных салонов, бань, ветеринарных клиник (кроме оказания экстренной помощи);

- на работу фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков;

- на доступ посетителей в детские игровые комнаты;

- на проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий (включая торжественную регистрацию брака);

- на работу внутреннего водного транспорта;

- на предоставление госуслуг, в том числе в МФЦ (кроме регистрации и расторжения брака, регистрации рождения и смерти).

Кроме того, селить граждан в гостиницы, пансионаты и санатории в период нерабочих дней можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Детские сады смогут работать с 1 по 3 ноября в рамках дежурных групп.

Ранее о планируемом в городе локдауне сообщала «Фонтанка» со ссылкой на источник. По его данным, власти решили ввести меры, аналогичные московским, чтобы жители столицы не поехали массово в Петербург во время длинных выходных. Также это позволит разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников, отметил собеседник газеты.

Предыдущее решение об ужесточении мер в Петербурге было принято 18 октября. Губернатор Александр Беглов распорядился с 1 ноября ввести систему допуска посетителей на массовые мероприятия по QR-кодам. Их же планировалось ввести для посещения театров, цирков, концертных залов, музеев и выставок с 15 ноября. С 1 декабря власти намереваются ввести QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 683,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, за последние сутки этот показатель увеличился на 3,3 тыс. Умерли 23,3 тыс. человек (за последние сутки 67). По данным оперативного штаба, в регионе в неделю регистрируют более 150 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения.

Как писал «РБК-Петербург» со ссылкой на администрацию региона, с начала этой недели наблюдался рост числа госпитализированных людей с COVID-19. Так, 18 октября в петербургские больницы поступили 396 человек, 19 октября — 499 человек, а 20 октября — 587 человек.