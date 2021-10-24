На выборах президента Узбекистана за час проголосовали более 2,4 млн человек

- Узбекистан, общество
- 12:36, 24 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по состоянию на 9 утра проголосовали свыше 2,4 млн человек — это 12,3% от всех избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК.
Как сообщалось ранее, в список избирателей включены 19,86 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков. Более 420 тысяч граждан, не имеющие возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.