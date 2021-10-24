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Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана. Фото
Предыстория: В Узбекистане начались выборы президента

CentralAsia (UZ) -  Действующий президент Узбекистана и кандидат в президенты от Либерально-демократической партии (УзЛиДеп) Шавкат Мирзиёев, проголосовал на выборах на 59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

С ним на участок пришли девять членов его семьи. Фото опубликовал в своем Telegram-канале заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.

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