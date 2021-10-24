Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана. Фото

- Узбекистан, политика
- 13:44, 24 октября 2021
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|Предыстория: В Узбекистане начались выборы президента
CentralAsia (UZ) - Действующий президент Узбекистана и кандидат в президенты от Либерально-демократической партии (УзЛиДеп) Шавкат Мирзиёев, проголосовал на выборах на 59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
С ним на участок пришли девять членов его семьи. Фото опубликовал в своем Telegram-канале заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.