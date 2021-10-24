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Выборы президента в Узбекистане признали состоявшимися, - ЦИК
Предыстория: В Узбекистане начались выборы президента

CentralAsia (UZ) -  По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на 11:00 на выборах президента Узбекистана на участках внутри страны проголосовало 6 669 552 человека, или 33,6% зарегистрированных избирателей (19 859 127).

«Таким образом, текущие выборы признаны состоявшимися, с чем мы поздравляем всех участников избирательного процесса», — сказал на брифинге в Ташкенте заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

Согласно Избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей.

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