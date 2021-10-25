Монгольские заключенные оказались самыми умными среди «своих коллег» в мире

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии одержала победу на первом межконтинентальном чемпионате по шахматам среди заключенных. Об этом сообщает Международная шахматная федерация (FIDE).

Чемпионат проходил дистанционно 13-14 октября. Участие в нем принимали 43 команды из 31 страны мира, включая пять женских и три юношеских команды. Межконтинентальный чемпионат по шахматам среди заключенных – часть образовательной программы ФИДЕ «Шахматы для свободы».

Команда Монголии стала победителем первого межконтинентального онлайн-чемпионата по шахматам среди заключенных после победы над командой Зимбабве в финале крупнейшего шахматного турнира среди исправительных учреждений.

Мероприятие было организовано ФИДЕ и шерифом округа Кук (Чикаго, Иллинойс, США) и совпало с Международным днем образования в тюрьмах.

Оба матча дня были невероятно близкими, показывая, что эти две команды явно заслуживали выход в финал. Первый раунд финала выиграла команда Зимбабве 2½ – 1½. Монголия отыгралась и выиграла второй сет со счетом 3: 1, выиграв финал по игровым очкам.

Монголия первой вышла в финал, выиграв круговой турнир Группы 1 с отличным результатом.

В финале мужского соревнования команда Монголии обыграла Зимбабве и стала чемпионом турнира.

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Российская команда заняла второе место в группе, где выступала Монголия.

В женском турнире победу праздновала команда Грузии. Россиянки стали вторыми.

Трехдневный турнир, направленный на популяризацию шахмат как эффективного инструмента для реинтеграции заключенных, проходил с 13 по 15 октября 2021 года. В мероприятии приняли участие 41 команда из 30 стран, представляющих все континенты, давая возможность заключенным играть со своими сверстниками по всему миру.

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