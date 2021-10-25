Монголия принимает 28 тысяч иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - В июне Монголия официально открыла свои границы и открыла международные рейсы в более чем 10 стран, включая США, Турцию, Бразилию, Таиланд, Грецию, Индию и Австралию, что позволило совершить международные рейсы.

За первые три квартала 2021 года Монголия привлекла 27 400 иностранных гостей, что на 54,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года из-за пандемии COVID-19.

Большинство иностранных туристов прибыло из Китая, России и Южной Кореи в период с января по сентябрь этого года.

Уже 27 января 2020 года Монголия закрыла свои границы с Китаем, всего через четыре дня после того, как китайские власти заблокировали Ухань. К тому времени, когда 10 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай заболевания, и поскольку ВОЗ объявила глобальную пандемию, Монголия уже была отключена от мира.

В результате быстрого реагирования на риск и готовности правительства принять непопулярные, но эффективные меры, 3,3 миллиона человек смогли предотвратить местную передачу инфекции до ноября 2020 года.

Из-за закрытия границ туризм оказался в числе секторов, наиболее пострадавших от пандемии.

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