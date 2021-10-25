ЕБРР инвестирует в Монголию более $2,2 млрд

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал более 2,2 миллиарда долларов США в 116 проектов в стране с момента начала своей деятельности в Монголии. Об этом заявил президент У. Хурэлсух на встрече с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии Жужанной Харгитай.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества Монголии и ЕБРР в области окружающей среды, зеленого развития, инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и бизнеса.

Г-жа Харгитай отметила, что будущее сотрудничество между Монголией и ЕБРР будет в основном сосредоточено на таких областях, как цифровизация, зеленая экономика, развитие сельских территорий и поддержка молодых предпринимателей. ЕБРР выразил готовность поделиться опытом и провести конкретные исследования в области борьбы с изменением климата, в частности с декарбонизацией.

Подчеркнув, что климат и зеленое развитие являются глобальными проблемами, президент У. Хурелсух сказал, что Монголия развернула общенациональную кампанию по посадке одного миллиарда деревьев, реализуя политику расходования не менее одного процента ВВП на сектор окружающей среды. Он отметил, что Президентский план действий, План действий правительства и долгосрочный программный документ «Видение 2050» согласованы с «ЦУР 2030».

Президент выразил готовность сотрудничать с ЕБРР во всех аспектах для реализации проектов и программ, обсужденных на встрече, и расширять сотрудничество в экологическом секторе, в частности, в борьбе с опустыниванием и пыльными бурями.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения