В России за сутки выявили более 35 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 35 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 143 (8,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 204,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 846 813 человек.