экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявили более 35 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 35 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 143 (8,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 204,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 846 813 человек.

print
  • Выпуск Comedy Club с популярной казахстанской тиктокершей появился в Сети
  • В Казахстане за сутки выявлено 1677 случаев коронавируса
  • В России выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com