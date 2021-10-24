В России за сутки от коронавируса скончались 1 072 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 072 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 84 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 230 600 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,2 млн, из них выздоровели — 7,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 846 813 пациентов.