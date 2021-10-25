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Сын бывшего президента Н.Энхбаяра стал депутатом парламента Монголии

CentralAsia (MNG) -  Э.Батшугар, сын бывшего президента Н.Энхбаяра, стал депутатом монгольского парламента после победы на дополнительных выборах в районе Сонгинохайрхан Улан-Батора. По данным Всеобщей избирательной комиссии (ВИК), 34-летний Э. Батшугар при повторном голосовании получил 28 тысяч голосов или 51,2 процента.

Повторное голосование в двух избирательных округах дополнительных выборов на два места в парламенте от района Сонгинохайрхан Улан-Батора и аймака Хэнтий состоялось 16 октября. Другой кандидат Ц.Идэрбат получил место в парламенте от аймака Хэнтий, где он работал губернатором с 2020 года. 40-летний губернатор получил более 17 тысяч голосов или 73,3 процента при повторном голосовании.

Два дополнительных выбора были проведены для замены Д.Сумъяабазара, который был избран в парламент от района Сонгинохайрхан до вступления в должность мэра Улан-Батора, а президент У. Хурэлсух был избран депутатом аймака Хэнтий до того, как стал президентом.

Выдвижение Э.Батшугара от Монгольской народной партии произошло после воссоединения Монгольской народно-революционной партии Н.Энхбаяра с правящей партией. После 10 лет разлуки правящая Монгольская народная партия объединилась с Монгольской народно-революционной партией. Основанная коммунистическим основателем современного монгольского государства Д. Сухбаатаром в 1921 году, политическая партия разделилась в 2010 году после изменения названия с Монгольской народно-революционной партии на просто Монгольскую народную партию. С тех пор бывший премьер-министр и президент Н. Энхбаяр возглавлял Монгольскую народно-революционную партию.

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