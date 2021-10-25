Уголь, вывозимый из Монголии, будет загружен в поезда на пограничном пункте Ганцмод

CentralAsia (MNG) - К стороне Китая поступил запрос на скорейшую организацию работ по транспортировке около 4500 контейнеров для доставки в Монголию, скопившихся в порту Тяньцзинь. Об этом сообщил начальник управления реализации и координации политики в области железнодорожного и морского транспорта Министерства дорожно-транспортного развития Б.Артур на пресс-конференции 21 октября.

Во время встречи, состоявшейся 18 октября между Министром дорожного и транспортного развития Л.Халтаром и Послом Китайской Народной Республики в Монголии, состоялась дискуссия о срочной транспортировке контейнеров с товарами, срок годности которых скоро истечет и которые могут стать замороженные, а также медицинские инструменты и принадлежности. Кроме того, стороны обменялись мнениями о транспортировке угля.

Поскольку на некоторых контрольно-пропускных пунктах возникли тяжелые обстоятельства, было решено погрузить уголь, вывозимый из Монголии, в китайские поезда на приграничном пункте Ганцмод. Соответствующие работы ведутся в соответствии с международными договорами перевозки грузов, сообщил начальник отдела реализации и координации автомобильной политики Ё.Жаргалсайхан.

Он сказал: «Всего существует восемь пунктов пропуска на границе между Монголией и Китайской Народной Республикой. Однако четыре контрольно-пропускных пункта в настоящее время не работают. Например, на пограничном пункте Гашуунсухайт в июне росло число случаев инфицирования, несмотря на строгие меры инфекционного контроля. Поскольку результаты теста как водителей грузовиков, так и сотрудников пограничного пункта оказались положительными, нормальная работа была невозможна. К счастью, нам удалось вернуть пограничный пункт пропуска в зеленую зону, трижды задействовав около 1700 человек в тестах на COVID-19. В результате была создана возможность для нормального ведения операций, и суточное количество автомобилей, проезжающих через КПП, достигло 380-415 человек. Если мы сможем и дальше держать ситуацию под контролем, количество транспортных средств будет еще больше увеличено, а транспортировка угля будет осуществляться в обычном режиме».

В целях увеличения экспорта угля недавно был сдан в эксплуатацию терминал контейнерных перевозок. В настоящее время ведется подготовка к транспортировке угля в контейнерах наряду с существующим методом транспортировки угля.

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