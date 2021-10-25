ФИФА раскритиковали за рассмотрение дела о сексуальных домогательствах в Монголии

CentralAsia (MNG) - ФИФА подверглась критике за рассмотрение жалоб на сексуальные домогательства и физическое насилие в женском футболе после того, как выяснилось, что она публично не объявила о запрете работы тренера во всем мире.

Б.Учралсайхан, бывший менеджер сборной Монголии среди девочек до 15 лет, получил санкцию от ФИФА в августе после расследования, проведенного Федерацией футбола Монголии, которое обнаружило, что он подвергал сексуальных домогательств и физического нападения на игроков молодежной сборной во время Восточноазиатского футбольного фестиваля в Южной Корее в 2019 году. Б.Учралсайхан отрицает совершение «сексуальных преступлений».

Международный союз игроков Fifpro выразил обеспокоенность, заявив Guardian: «Недостаточно запретить частным лицам. В отрасли, где профессионалы часто перемещают клубы и страны, это просто позволяет преступникам брать на себя роли где-то еще. Чтобы обеспечить безопасность игроков, нам нужна система, при которой лица, вызывающие озабоченность, немедленно приостанавливаются, а уведомление об этом общедоступно. Если после расследования отдельные лица будут запрещены, это должно быть расширено и зарегистрировано на международном уровне. Игроки, клубы, лиги и федерации должны иметь доступ к этим записям, чтобы защитить себя и тех, за кого они несут ответственность».

Представитель ФИФА пояснил, что «учитывая серьезный характер этих дел, которые часто носят уголовный характер, обо всех санкциях в первую очередь сообщает соответствующий следственный орган». ФИФА добавила, что решения, принятые ее независимым комитетом по этике, «сообщаются по их усмотрению».

Б.Учралсайхан был впервые отстранен от всей связанной с футболом деятельности в августе 2019 года дисциплинарным органом Монгольской федерации футбола, который через три месяца сообщил об этом в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC).

AFC сообщила Guardian, что «санкции в отношении Буувейбаатара были продлены ФИФА на весь мир в августе 2021 года», но мировой руководящий орган футбола первоначально ответил на вопросы Guardian по этому делу, не упомянув о его запрете.

Он сказал, что «в соответствии с надлежащей правовой процедурой» он передал дело в AFC после проведения предварительного расследования. Позже он подтвердил, что отстранение было продлено во всем мире после «расследования и последующего решения дисциплинарного и этического комитета AFC».

Обвинения против Б.Учралсайхана стали известны в августе 2019 года, когда вице-президент МФФ Х. Азжаргал получил письмо от Кавамото Наоко, главного тренера сборной девочек до 15 лет, в котором утверждалось, что Б.Учралсайхан подвергался сексуальным домогательствам и физически нападали на игроков в Южной Корее и оскорбляли членов команды во время поездки в Японию в начале того же года.

Б.Учралсайхан был уволен через неделю тогдашним генеральным секретарем МФФ, но известно, что он продолжал работать в МФФ до конца ноября. Он разместил в Facebook свою фотографию с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который 16 октября посетил Монголию, чтобы отметить 60-летие МФФ. Подпись гласила: «Пришел самый большой босс отрасли, и я смог поговорить с ним пять минут!»

Источник: Guardian

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