3000 монгольских бенефициаров приняли участие в индийской стипендиальной программе ITEC

CentralAsia (MNG) - 22 октября 2021 года посольство Индии отметило 57-ю годовщину флагманской программы Индии по наращиванию потенциала — Индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC). На мероприятии присутствовали члены парламента г-н Дамдинням и бывший президент г-н Н. Энхбаяр и около 100 выпускников.

В своем вступительном слове посол М. П. Сингх, приветствуя ученых ITEC, поделился новостями о том, что Индия достигла выдающегося подвига — преодоления отметки в 1 миллиард вакцинации против Covid. Он подчеркнул, что Индия всегда разделяла с другими свои знания в области науки, математики, астрономии, инноваций и на протяжении многих лет поддерживала «сотрудничество в целях развития» в соответствии с коллективным духом принятия всего мира как «Васудхайва Кутумбакам, то есть «одной большой семьи».

Посол сообщил, что программа ITEC с момента ее запуска в 1964 году остается одной из самых эффективных программ по наращиванию потенциала, которой воспользовались более 200 000 профессионалов за последние 5 с лишним десятилетий. Правительство Индии ежегодно предлагает более 14 000 стипендий на около 400 профессиональных учебных курсов в 160 странах-партнерах, включая Монголию, в более чем 100 ведущих индийских учебных заведениях. Посол сообщил, что более 3000 монгольских ученых воспользовались программой ITEC за последние 3 десятилетия, и в список включены несколько высокопоставленных лиц, включая членов парламента, Конституционного суда, губернаторов провинций, а также на уровне заместителей министров. В течение последних 3 лет были организованы специальные групповые курсы для Монголии, которые включали 12 государственных секретарей, 18 офицеров из ГУЧС, 25 офицеров вооруженных сил Монголии и группу из 18 губернаторов во главе с нынешним премьер-министром г-ном Оюун-Эрдэнэ. Специальное обучение прошли также 25 сотрудников МИД и 35 сотрудников Монгольского НПЗ.

Посол также кратко рассказал о постоянном тесном партнерстве Индии с Монголией — ее духовным соседом, а также в рамках «дипломатии развития», как Индия помогает Монголии стать самостоятельным государством с помощью проекта нефтеперерабатывающего завода объемом 1,236 млрд долларов, финансируемого правительством Индии. Индия и Монголия сотрудничают не только в секторах экономики, но также в информационных технологиях, здравоохранении, науке и технологиях, космосе, образовании, кибербезопасности, возобновляемой энергии и ряде других секторов. Посол призвал всех выпускников ITEC сыграть активную роль и стать мощным связующим звеном для дальнейшего углубления и укрепления отношений между Индией и Монголией.

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