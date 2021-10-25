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Талибан обязуется погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии

CentralAsia (UZ) -  Временное правительство Афганистана обязуется полностью погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии. Об этом заявил в субботу в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

«Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании "Электрические сети Афганистана" [ЭКА]. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, - а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <...>, - коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует. Но, несмотря на это, мы продолжаем поставки электроэнергии», - отметил он.

Вице-премьер сообщил, что Ташкент «ни на один час» не прекращал поставки Кабулу, Афганистан «в полном объеме получает электроэнергию из Узбекистана в соответствии со своими потребностями». По его словам, главной причиной такого решения является желание «оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время».

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