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На выборах президента Узбекистана явка превысила 80 процентов, - ЦИК РУз
председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низомходжаев
председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низомходжаев

CentralAsia (UZ) -  Явка на президентских выборах в Узбекистане составила 16 миллионов 36 тысяч 914 человек или 80,8%.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низомходжаев на пресс-конференции, прошедшей после завершения голосования на всех избирательных участках страны.

Статья 96 Избирательного кодекса РУз предусматривает, что выборы считаются действительными, если явилось не менее 33 процентов избирателей, сказал председатель ЦИК.

Ранее заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров объявил, что выборы признаны состоявшимися в 11:00 часов по местному времени 24 октября.

Во время брифинга председатель ЦИК назвал президентские выборы «большим историческим достижением народа» и сказал, что предварительные результаты будут объявлены 25 октября в 16:00.

Представители международных организаций, наблюдающих за президентскими выборами, также начнут представлять свои предварительные отчёты по выборам на пресс-конференции в ЦИК в 10:00 часов 25 октября.

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